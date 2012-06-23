НСЖУ проведе серію семінарів, щоб підготувати журналістів до виборів

Як повідомили УНІАН у Національній спілці журналістів України, про це голова спілки Олег Наливайко сказав під час перебування в Одесі.

Голова НСЖУ зустрівся з головою Одеської облдержадміністрації Едуардом Матвійчуком. Під час зустрічі обговорювалась ситуація в інформаційному просторі області, співпраця місцевої влади і спілки у підготовці до виборчих перегонів.

Тема виборів і шляхи розвитку НСЖУ були в центрі уваги наради, яку провів О.Наливайко з активом спілки та керівниками прес-служб держструктур області.

Під час відвідання О.Наливайком Одеської юридичної академії була досягнута домовленість з президентом академії Сергієм Ківаловим щодо основних принципів взаємодії між НСЖУ та академією у підготовці журналістських кадрів, що вивчають правову тематику.

Голова НСЖУ разом з міським головою Одеси Олексієм Костусєвим і генеральним консулом Російської Федерації в Україні Юрієм Антоновим взяв участь у мітингу з приводу відкриття меморіальної дошки, присвяченої Героям Радянського Союзу, випускникам Національного педуніверситету імені К.Д.Ушинського.

Під час відвідання Вірменського культурного центру О.Наливайко ознайомився з роботою редакції журналу, який видає вірменська громада в Одесі.

Як сказав голова НСЖУ, найближчим часом буде проведено серію семінарів і нарад стосовно участі медіа у виборчому процесі: «В Одесі ми прогнозували, на що владі і журналістам треба звернути увагу, аби восени не виникли проблеми з легітімізацією виборів. Також я відчув підтримку нашої спільної з медіа-профспілкою ініціативи по випуску національної прес-карти».