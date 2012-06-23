До Тимошенко прилетів голова правління клініки «Шаріте»
12:55, 23 червня 2012Політика
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До екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка перебуває у харківській ЦРЛ "Укрзалізниці" № 5, у п’ятницю прибув голова правління німецької клініки "Шаріте" Карл Макс Айнхойпл.
Карл Айнхойпл прилетів учора ввечері
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до Державної пенітенціарної служби України.
"Так, він прибув учора. Сьогодні у них зустріч і спілкування з медиками", - сказав співрозмовник агентства.
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