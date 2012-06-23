До Тимошенко прилетів голова правління клініки «Шаріте»

12:55, 23 червня 2012
Політика
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До екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка перебуває у харківській ЦРЛ "Укрзалізниці" № 5, у п’ятницю прибув голова правління німецької клініки "Шаріте" Карл Макс Айнхойпл.

Карл Айнхойпл

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до Державної пенітенціарної служби України.

"Так, він прибув учора. Сьогодні у них зустріч і спілкування з медиками", - сказав співрозмовник агентства.

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