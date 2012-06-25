Волинець: В Донецьку МВС використовують для розправи над активістами

Про це заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» Михайло Волинець, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

Він поінформував, що сьогодні на допит до Київського райвідділу міліції Донецька викликали керівника місцевого осередку ВГО «Всеукраїнське об’єднання ветеранів Чорнобиля» Володимира Деркача.

«Уже відомо, що Володимир Деркач буде єдиним кандидатом від Об’єднаної опозиції по округу №41 у Донецьку. Ми пов’язуємо сьогоднішній допит саме із його активною громадянською та політичною діяльністю», - заявив М.Волинець.

Народний депутат припускає, що почався черговий етап репресій проти активістів, які відстоюють інтереси громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зокрема, зазначив М.Волинець, нещодавно були спроби влади притягнути до кримінальної відповідальності лідерів харківського чорнобильського руху - Володимира Проскуріна, Петра Прокопенка та Володимира Білоєнка.

«Це неприпустимо, коли МВС використовують для розправи над громадськими активістами і справжніми патріотами», - резюмував М.Волинець.