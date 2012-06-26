Ющенко обурюється, що його партію заледве не в сіни випхали

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Ющенко сказав на прес-конференції в Києві.

В.Ющенко нагадав, що саме «Наша Україна» була ініціатором створення Комітету. І ідея створення полягала в тому, що КОД має стати громадсько-політичною платформою, на базі якої мають консолідувати свої зусилля політичні, громадські, наукові організації для боротьби з авторитарним режимом. При цьому в основі ідеї було те, що кожен з представників КОДу іде на вибори окремо, не намагаючись поставити КОД під один партійний прапор.

«Проходить час, і цю громадську ініціативу паратизують дві політичні організації, потім одна, яка формує з КОДу виборчу програму», - сказав В.Ющенко. При цьому він зауважив, що «під крило КОДу беруть лише деяких лідерів інших політичних партій, а самі партії залишаються поза процесом.

Говорячи про свою політичну силу, В.Ющенко зауважив, що ніколи б не погодився залишитись у списку без своєї партії. «Виникає питання, «Наша Україна» іде на вибори, як політична сила? Адже сьогодні немає жодного опозиційного політика, який би не вийшов з «Нашої України» або не був породженим списком «Нашої України». Скажіть мені, що робити з політичною силою, яка 10 років визначала політичне життя країни? У приймах стояти? У сінях?», - запитав лідер партії.

При цьому він висловив переконання, що без «Нашої України» політична карта країни буде не повною та не красивою.

Саме цим він пояснює рішення вести переговори про створення об’єднання правоцентристських демократичних сил. При цьому він підкреслив, що його новий проект не спрямований проти когось. Він також висловив думку, що початкова ідея створення КОДу – про майданчик для діалогу, має все ж таки реалізуватись.