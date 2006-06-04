Депутатів били, щоб вони проголосували проти Авакова

Фракція “Наша Україна” у понеділок подасть до суду позов у зв’язку з серйозними порушеннями, які відбулися на сесії Харківської обласної ради під час голосування про недовіру голові Харківської облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сам губернатор А.АВАКОВ на мітингу у суботу ввечері, який відбувся одразу після голосування в облраді.

За словами А.АВАКОВА, голосування відбувалося “з повним порушенням вимог законодавства щодо процедури таємного голосування”, з “бійками народних депутатів” у сесійній залі, з “авторитарним примусом” перебування депутатів від Партії регіонів у малій залі, де “під розписку забирали у них бюлетені”.

А.АВАКОВ заявив, що він особисто, а також фракція “Наша Україна” “не згодні з цим”, і в понеділок збираються подати позов до суду “з приводу фальсифікацій”. Він запевнив своїх прихильників на мітингу, який проходив на майдані Свободи”, що його команда не зрадить людей, які відстоюють демократичні цінності. “Ми не здамося”, - заявив А.АВАКОВ у відповідь тим, хто, за його словами, “цього очікує”.

Як повідомляв УНІАН, у суботу сесія Харківської облради визнала незадовільним звіт А.АВАКОВА про роботу в 2005-му і першому кварталі 2006 року і проголосувала за недовіру губернатору. За недовіру проголосувало 105 депутатів зі 109, які взяли участь у голосуванні. Два члени лічильної комісії відмовилися підписати протокол про підсумки голосування.

За висновком юристів, президент згідно з Конституцією і законом про місцеве самоврядування, відповідно до ситуації, зобов’язаний підписати указ про відставку губернатора.