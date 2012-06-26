Луценко про Ющенка: Бджоли в падалі не роблять соти

Про це у коментарі Gazeta.ua сказав екс-міністр МВС Юрій Луценко.

Він прокоментував утворення союзу "Правиця".

"Наскільки мені відомо, лідер "Собору" Павло Жебрівський (До складу об'єднання мають увійти Наша Україна, Собор та УНП - Ред.) вже повідомив про неможливість такого об'єднання, через виключно вождистські принципи, що сповідують керівники цих політичних сил", - зауважив Луценко.

За його словами, усі ці спроби Ющенка розширити політичний процес - приречені.

"Я й не сумнівався в такому наслідку багатомісячних переговорів. Відсутність Віктора Ющенка робить будь-які спроби перегорнути сторінку, розширити рамки політичного процесу приреченими. Він володіє унікальним даром не чути людей, які його оточують і робити їх з часом ворогами. Важко навіть назвати, кого з числа соратників він ще не використав і не викинув. Як написав Шекспір, у "Королі Генріху IV": "Зло рідко уживається з добром і бджоли в падалі не роблять соти".