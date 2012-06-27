Адвокат удови Гонгадзе каже, що Кучму «не відбілили»

Про це заявила адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко в ефірі телеканалу ТВі, коментуючи рішення Вищого спецсуду щодо незаконності порушення кримінальної справи проти Кучми, повідомляє Українська правда.

"Передовсім, суд не відбілив Кучму, тому, що не було розглянуто справу по суті. Лише суд вважає, що порушену справу щодо Леоніда Кучми було незаконно", - сказала вона.

Адвокат зазначила, що "в порушення вимог закону, після закінчення досудового слідства, захист Леоніда Кучми оскаржив постанову про порушення, тобто вже й роботу виконано, а вони замовлення оскаржують".

"Не мав на цьому етапі він такого права, бо відповідно до КПК таку скаргу можна подавати лише до закінчення досудового слідства. Як тільки воно закінчено, то все, або обвинувальний висновок готує прокурор, або прокурор сам виносить постанову про закриття кримінальної справи за реабілітуючи, або не реабілітуючих обставин", - уточнила вона.

"В нашому випадку прокурор не виносив постанови про закриття кримінальної справи, це значить, що прокурор готував справу до суду. Тобто не можемо ми казати, що суд відбілив Кучму", - каже адвокат.

Теличенко також вважає, що в майбутньому будь-який інший слідчий чи новий склад Генпрокуратури може реанімувати справу Кучми.