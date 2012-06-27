Кравчук: Янукович навіть не натякав, щоб його вибирали у ВР
15:56, 27 червня 2012Політика
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Голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук запевняє, що не чув від Президента України Віктора Януковича пропозицій, аби вибори наступного глави держави проводилися у парламенті.
|Кравчук вірить у чисті наміри Януковича
За словами Л.Кравчука, в рамках роботи асамблеї він спілкується періодично з В.Януковичем.
Як сказав Л.Кравчук, В.Янукович навіть ніколи на це не натякав. “Я не чув жодної думки Президента, щоб він хотів, аби його обирав у 2015 році не народ”, - сказав він.
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