Кравчук: Янукович навіть не натякав, щоб його вибирали у ВР

15:56, 27 червня 2012
Політика
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Голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук запевняє, що не чув від Президента України Віктора Януковича пропозицій, аби вибори наступного глави держави проводилися у парламенті. 

Леонід Кучма, Віктор Янукович, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко на першому засіданні Конституційної асамблеї, 20 червня 2012 р.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кравчук заявив сьогодні під час круглого столу щодо внесення змін до Конституції.

За словами Л.Кравчука, в рамках роботи асамблеї він спілкується періодично з В.Януковичем.

Як сказав Л.Кравчук, В.Янукович навіть ніколи на це не натякав. “Я не чув жодної думки Президента, щоб він хотів, аби його обирав у 2015 році не народ”, - сказав він.

 

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