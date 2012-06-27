Кравчук: Янукович навіть не натякав, щоб його вибирали у ВР

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Кравчук заявив сьогодні під час круглого столу щодо внесення змін до Конституції.

За словами Л.Кравчука, в рамках роботи асамблеї він спілкується періодично з В.Януковичем.

Як сказав Л.Кравчук, В.Янукович навіть ніколи на це не натякав. “Я не чув жодної думки Президента, щоб він хотів, аби його обирав у 2015 році не народ”, - сказав він.