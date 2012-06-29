Немиря про Євро-2012, компроміс і принциповість
06:39, 29 червня 2012Політика
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Лідери країн ЄС від Європейської народної партії (ЄНП) вважають правильним рішення не відвідувати українську частину Євро-2012.
Як повідомив власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі заступник голови партії “Батьківщина” Григорій Немиря, про це вони говорили під час сьогоднішнього саміту ЄНП.
“Ті, хто виступали, говорили, що це важливо, і що це був правильний крок з точки зору принциповості і практичного наповнення щодо відсутності бажання компромісів в питаннях демократії”, - сказав Г.Немиря.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Євро-2012 низка європейських політиків заявили про те, що не відвідуватимуть матчі Євро-2012 в Україні.
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