Міллер: Україні час подумати, як працювати далі

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав голова «Газпрому» Олексій Міллер сьогодні на прес-конференції в Москві після річних зборів акціонерів компанії.

«У разі завершення найближчим часом будівництва «Північного потоку» й «Південного потоку», а також можливо 3 й 4 нитки «Північного потоку» виникне питання як може функціонувати ГТС України», - сказав О.Міллер.

За його словами, ні теоретично, ні практично це питання не розглядалося.

Він зазначив, що взимку часто транзитний газ осідає в східних регіонах, а українська сторона відбираючи газ із ПСГ на заході країни виконує контракти з експорту до країн ЄС.

«Думаю, настав час нашим українським колегам над цим питанням подумати й відповісти на запитання самим собі й нам, як працюватиме ГТС України, коли будуть створені обхідні експортні коридори», - сказав він.

За його словами, «Газпром» й надалі поставлятиме газ в Україну за своїми контрактами й це питання тиску, який ми повинні подавати на свої компресорні станції зі сторони Росії.

«Проблеми можуть бути, але їх зараз треба аналізувати й прораховувати», - сказав О.Міллер, і зазначив: «Газпром» дає споживачам ЄС знижки за рахунок спільних проектів, яких з Україною немає».