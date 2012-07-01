Кличко ще бачить можливості для узгодження єдиних кандидатів по мажоритарці

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко сподівається, що опозиційним силам все ж таки вдасться домовитися про висунення єдиних кандидатів у мажоритарних округах.

Про це В.Кличко заявив на прес-конференції в Броварах, коментуючи на прохання кореспондента УНІАН перебіг відповідних переговорів.

В.Кличко наголосив, що опозиція не повинна повторювати тих помилок, які були в Обухові на виборах мера. «Ми робимо крок вперед. Ми на сьогодні готові презентувати претендентів в кандидати, і готові їх знімати, якщо хтось з представників опозиції буде більше рейтинговий», - сказав В.Кличко.

В той же час, за його словами, має бути проведений праймеріз для з’ясування реальної підтримки кандидатів. За словами В.Кличка, такі праймеріз можна провести протягом одного тижня і проводити їх має робоча група за участю всіх опозиційних сил. «Тільки таким шляхом ми зможемо перемогти діючу владу. Ми чекаємо, що такі ж самі речі пропонуватимуть і інші опозиційні сили», - сказав В.Кличко. При цьому він додав, що опозиційні сили не повинні боротися одна проти одної під час виборів.