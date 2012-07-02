Янукович запланував зустріч з двома президентами
06:08, 02 липня 2012Політика
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Сьогодні Президент України зустрінеться з таджицьким та вірменським колегами.
|Віктор Янукович зустрінеться з колегами з Таджикистану та Вірменії
У понеділок о 10.00 Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з Президентом Республіки Таджикистан Емомалі Рахмоном.
А об 11.00 - з Президентом Республіки Вірменія Сержем Саргсяном.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: (044) 255-63-18, (050) 382-11-58.
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