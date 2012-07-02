Симоненко: КПУ не має жодного відношення до Голодомору

Сучасні українські комуністи не мають жодного відношення до прорахунків КПРС, у тому числі до Голодомору в Україні. Про таке в ефірі ток-шоу «Портрети з Сергієм Дорофеєвим» на 5 каналізаявив лідер КПУ Петро Симоненко.

«Ми помилялися - це правда, ми робили серйозні помилки і прорахунки - це теж правда. Я не збираюся це виправдовувати тим, що це були першопрохідці, але ми, сучасні комуністи до цього відношення не маємо. Я маю на увазі до 37-го року. Наприклад, я тоді ще навіть не народився», - заявив Симоненко.