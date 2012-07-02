Україна відстала в безвізовому діалозі навіть від Молдови

ОдночасноЄСпідписавдоговірпро спрощеннявізовогорежиму зМолдовою,відмовившисьсхвалитианалогічнийдокументз Києвом,пишеКомерсант-Украина, стверджуючи,що причиноюцьогосталипроблеми здемократієювУкраїні.

28 червняЄврокомісія (ЄК)опублікувалазвітпро виконанняМолдовоюпланудійщодовізовоїлібералізації (ПДВЛ),яка меншніжзапівторарокивиконалавимоги першоїфазиПДВЛ.УКишиневівважають,що виконанняПДВЛзавершиться докінця 2013року.



Доминулого тижняпросуванняМолдавіїв безвізовомудіалозібулосинхронізованезУкраїною.

"НинішнімрішеннямБрюссельде-факторозділив"зв'язку "Україниі Молдови", -пояснивОлександрСушко, науковийдиректорІнститутуєвроатлантичноїінтеграції.Експертзазначив,що ЄКпідготувалапроектзвіту іпоУкраїні, алепокине оприлюднилайого."Звітнегативний,він констатуєвідсутністьпрогресу,такщо українській владінавітьвигідно,щовін покине публікується", -сказавпанСушко.



Надіїукраїнського МЗСпов'язанізостаннім пленарнимтижнемнинішньоїсесіїВерховної ради, до порядкуденного якоговнесено низкупроектів,передбаченихПДВЛ.

Але експертивпевнені,щодокінцясесіїпарламент незможевиконати іполовинивимогБрюсселя.Навітьякщощось івстигнеприйнятись,то, враховуючитривалупроцедуруприйняттярішеньвЄС, докінцярокуУкраїнашвидше за всезалишитьсянапершому етапіПДВЛ.



За такихумовМЗСзалишилосятільки домогтисязмінининічинної угодипро спрощеннявізовогорежиму зЄвросоюзом.Київ іБрюссельбільше піврокутому домовилисязбільшититривалістьвізічислокатегорійгромадян, які маютьправона оформленнябезкоштовнихшенгенськихвіз.Очікувалося, що договірпідпишутьвсерединітравня, алецього несталося.

За інформацієюУНІАН, підписаннязмін до договоруміжУкраїноюта ЄСзаблокувалавіце-президентЄКВівіанРеддінг, яка вважаєнеприпустимимпідписання будь-якихдоговорівз Києвомвперіод,коли українськекерівництвозвинувачуютьу проведенніполітичнихрепресій.



У тойжечасвукраїнському МЗСне втрачаютьнадіїнате,що договірбудепідписаний 23липня назустрічіміністрів закордоннихсправСхідногопартнерствавЛюксембурзі.