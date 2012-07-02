Азаров підкинув Януковичу з Путіним тему для розмови

Прем'єр-міністр України Микола Азаров запропонував обговорити на засіданні Міждержавної російсько-української комісії під головуванням президентів двох країн, запланованого на 12 липня, питання усунення торгових бар'єрів між Україною і Росією, а також тему взаємодії України з Митним союзом.

Як повідомляє РІА «Новости», про це він сказав на зустрічі з главою Адміністрації Президента РФ Сергієм Івановим.

«Є проблеми, пов'язані з функціонуванням нового утворення (Митного союзу) і з новими механізмами, новими бар'єрами... Ми думаємо, що ця тема має прозвучати і на зустрічі президентів", - сказав М.Азаров.

С.Іванов перебуває в Україні з метою підготовки засідання міждержкомісії.

М.Азаров нагадав, що минулого тижня відбулося засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва під головуванням прем'єрів двох країн. За його словами, на засіданні, зокрема, порушувалося питання взаємодії України з Митним союзом і реалізації великомасштабних двосторонніх проектів.

Український уряд дуже серйозно готується до проведення засідання міждержкомісії, сказав М.Азаров.