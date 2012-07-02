Попов подякував киянам і Януковичу

Фінальний матч Євро-2012 між збірними Італії та Іспанії у фан-зоні на Хрещатику подивились понад 100 тисяч вболівальників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, за даними організаторів фан-зони, перегляд матчу і святкування завершення Євро-2012 пройшли спокійно – порушень громадського порядку та будь-яких інцидентів зареєстровано не було. Не було порушень громадського порядку і на території НСК «Олімпійський».

За інформацією Головного управління охорони здоров’я, по медичну допомогу звернулися 39 вболівальників. Жодного з них не було госпіталізовано.

Приймаюче місто Київ гідно зустріло вболівальників. Як зауважив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, надзвичайно важливу роль в організації євротурніру зіграли кияни. Він подякував усім, хто долучився до підготовки та організації Євро-2012, і підкреслив, що справжнім переможцем чемпіонату став Київ та кияни.

«…Я щиро дякую киянам, дякую будівельникам, правоохоронцям, лікарям, комунальникам та волонтерам – усім тим, без кого неможливо було уявити повноцінне проведення євротурніру. Я також дякую керівництву держави – Президенту України Віктору Януковичу та Кабінету міністрів України, за підтримку, яку отримав Київ на етапах підготовки та проведення Євро. Я вважаю, що справжнім переможцем Євро-2012 став Київ та кияни. Цей чемпіонат – наша спільна гордість», – підкреслив О.Попов.

Як відомо, вчора у Києві відбувся фінал Євро-2012. Переможцем чемпіонату стала національна збірна Іспанії.

Наступний чемпіонат УЄФА Євро відбудеться 2016 року у Франції.