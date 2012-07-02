Луценко в суді знову «наривається»

Головуюча у судовому процесі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в організації незаконного стеження суддя Печерського райсуду Києва Ганна Медушевська відмовилась допитати кількох працівників Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суддя відмовила у задоволенні клопотання захисту Ю.Луценка у допиті на судовому засіданні, зокрема, колишнього заступника генпрокурора Миколи Голомші та колишнього керівника слідчо-оперативної групи, що розслідувала справу про отруєння екс-Президента Віктора Ющенка, Галини Климович.

Суддя зазначила, що від вказаних та декількох інших осіб надійшли письмові заяви про те, що вони не можуть прибути на судове засідання і просили оголосити їхні покази, надані раніше.

Ця інформація здивувала захисників Ю.Луценка, оскільки на жодному із судових засідань прізвища цих осіб не називалися, так само як учасникам процесу не повідомлялося з боку суду про те, що ці особи викликаються на допит.

Коментуючи перебіг подій, адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін зауважив, що на цьому судовому засіданні склалася парадоксальна ситуація, оскільки захист клопоче перед судом, щоб були допитані свідки з боку сторони обвинувачення, які, за його словами, як з’ясувалося, допитувалися зовсім в іншій кримінальній справі, - щодо отруєння В.Ющенка.

Позиція суду та сторони обвинувачення викликала обурення з боку Ю.Луценка, який зауважив, що раніше йому було відмовлено у задоволенні багатьох клопотань, на які він мав законне право. За його словами, «суддя, коли їй гарно спиться, вкусно їсться, сладко цілується, вже вирішує не допитувати 8 із 15 свідків». «Жодного разу ми не чули, що ці свідки викликаються, а сьогодні, виявляється, вони неодноразово викликалися. Коли ви брехали, ваша честь в лапках?», - заявив Ю.Луценко, звертаючись до Г.Медушевської.

Він почав зачитувати перші рядки з показів, наданих М.Голомшою, Г.Климович, Перчем та іншими, в яких зазначалося, що всі ці особи допитувалися у кримінальній справі, порушеній за фактом отруєння державного діяча В.Ющенка.

«Де тут Луценко? Це макулатура. Немає тут чого читати. Я вам можу дати кращі книжки. Як взагалі можна зачитувати покази цих людей, якщо вони допитувалися в іншій кримінальній справі? Давайте зачитаємо покази про педофілію і засудимо за це Луценка, Тарасенка, Павленова. Давайте зачитаємо протоколи про зняття судимостей з Януковича, і на цій підставі засудимо Луценка, Тарасенка, Павленова… Чому Верховна Рада визначає, що я маю право допитати свідків в суді, а три балбеса з прокуратури і суддя-«шістка» говорять ні», - наголосив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценку висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) під час розслідування справи про отруєння В.Ющенка.

Ю.Луценка звинувачують у тому, що у 2009 року на посаді міністра він продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння В.Ющенка – організував стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Цей епізод справи проти екс-міністра був виділений в окрему справу 21 січня 2012 року.

Як ідеться в обвинувальному висновку, «екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, а також Олег Павлєнов та Володимир Тарасенко (які працювали в Департаменті карного розшуку МВС), будучи представниками влади та службовими особами, вчинили зловживання владою, тобто умисне використання службовою особою та представником правоохоронного органу влади всупереч інтересам служби, яке завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам і інтересам Валентина Давиденка».