Завтра о першій дня стане відоме рішення Європейського суду за скаргою Луценка

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.

Водночас, як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, рішення ЄСПЛ оголосить орієнтовно о 13.00 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, заяву екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА до Європейського суду було подано в січні 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що не був поінформований про причини свого арешту.

17 квітня цього року Палата суддів Європейського суду з прав людини провела публічні слухання за цією скаргою.