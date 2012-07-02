Завтра о першій дня стане відоме рішення Європейського суду за скаргою Луценка
13:55, 02 липня 2012Політика
1137 0
Завтра Європейський Суд з прав людини оголосить рішення за скаргою адвокатів екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка на рішення про його незаконне затримання та арешт.
Баганець повідомив деталі
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець.
Водночас, як стало відомо УНІАН з поінформованих джерел, рішення ЄСПЛ оголосить орієнтовно о 13.00 за київським часом.
Як повідомляв УНІАН, заяву екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА до Європейського суду було подано в січні 2011 року. Він, зокрема, оскаржував необґрунтоване та незаконне затримання, а також те, що не був поінформований про причини свого арешту.
17 квітня цього року Палата суддів Європейського суду з прав людини провела публічні слухання за цією скаргою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter