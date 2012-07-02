Опозиція допоможе відправити до КС проект регіоналів про недоторканість
13:59, 02 липня 2012Політика
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Фракції опозиції голосуватимуть за направлення до Конституційного Суду законопроекту про обмеження депутатської недоторканності, який запропонований більшістю і буде розглянутий 5 липня.
Парламент вже направив до КС законопроект від опозиції
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.
«Опозиція буде голосувати за законопроект парламентської більшості, оскільки ми вважаємо, що в суді мають зійтися два законопроекти», - сказав М.Томенко.
Він нагадав, що парламент вже направив до КС законопроект від опозиції щодо скасування не лише недоторканності депутатів, але й Президента та суддів.
«Ми сподіваємося, що, врешті-решт, ми переконаємо, що недоторканності не повинно бути ні в президента, ні в депутатів, ні в суддів», - сказав М.Томенко.
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