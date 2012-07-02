Свідків у справі Луценка шукатиме ГПУ

Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні з розгляду справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в організації незаконного стеження до 8.30 7 липня через неявку свідків.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу винесла сьогодні головуюча в судовому процесі суддя Ганна Медушевська.

Разом з тим, перебуваючи у нарадчій кімнаті, вона винесла постанову доручити Генеральній прокуратурі встановити місцезнаходження свідків Михайла Вершняка, Галини Климович, В’ячеслава Перча та Олексія Шевчука для забезпечення їхньої явки на наступне судове засідання.