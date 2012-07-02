Свідків у справі Луценка шукатиме ГПУ
14:06, 02 липня 2012Політика
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Судове засідання у справі Луценка перенесено на 7 липня через неявку свідків.
Розгляд справи Луценка поновлять 7 липня
Печерський районний суд Києва оголосив перерву в засіданні з розгляду справи за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в організації незаконного стеження до 8.30 7 липня через неявку свідків.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу винесла сьогодні головуюча в судовому процесі суддя Ганна Медушевська.
Разом з тим, перебуваючи у нарадчій кімнаті, вона винесла постанову доручити Генеральній прокуратурі встановити місцезнаходження свідків Михайла Вершняка, Галини Климович, В’ячеслава Перча та Олексія Шевчука для забезпечення їхньої явки на наступне судове засідання.
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