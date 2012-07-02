У Путіна переконують, що мовний законопроект - благо для України
16:48, 02 липня 2012Політика
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За словами голови Адміністрації Президента РФ, ухвалення мовного законопроекту піде на користь Україні та її громадянам.
|Сергій Іванов каже, що мовне розмаїття - це плюс для країни
Ухвалення парламентом України законопроекту, який розширює сферу застосування російської мови, піде на користь країні та її громадянам.
Про це заявив голова Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов сьогодні журналістам у Києві, повідомляє РІА «Новости».
"Я вважаю, що це (ухвалення закону) піде на користь самій Україні та її громадянам, її людям", - сказав С.Іванов.
За його словами, історично склалося так, що значна частина українського суспільства вважає російську мову рідною. "Будь-яке розмаїття, у тому числі і мовне, - це плюс і благо для будь-якого суспільства, для будь-якої країни", - резюмував С.Іванов.
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