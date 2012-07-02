У Путіна переконують, що мовний законопроект - благо для України

Ухвалення парламентом України законопроекту, який розширює сферу застосування російської мови, піде на користь країні та її громадянам.

Про це заявив голова Адміністрації Президента РФ Сергій Іванов сьогодні журналістам у Києві, повідомляє РІА «Новости».

"Я вважаю, що це (ухвалення закону) піде на користь самій Україні та її громадянам, її людям", - сказав С.Іванов.

За його словами, історично склалося так, що значна частина українського суспільства вважає російську мову рідною. "Будь-яке розмаїття, у тому числі і мовне, - це плюс і благо для будь-якого суспільства, для будь-якої країни", - резюмував С.Іванов.