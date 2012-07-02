Янукович: Необхідно стимулювати розвиток реального сектору економіки

Про це він сказав у виступі з нагоди Дня працівника Державної податкової служби України, передає прес-служба глави держави.

Президент наголосив, що для досягнення цієї мети потрібно продовжити роботу щодо зміцнення стимулюючої функції податкової системи. Йдеться зокрема про розробку та запровадження прозорих, легкодоступних - проте з жорстким контролем за цільовим використанням - податкових стимулів для створення нових робочих місць, інвестування в депресивні території, інноваційної діяльності.

«Ефективна промислова політика, розвиток внутрішнього ринку, створення нової інфраструктури країни, зміцнення підприємництва стануть основою нашої відповіді на виклики глобальної кризи», - підкреслив Глава держави.