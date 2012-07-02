У Раду проходять 4 партії, Тягнибок і Королевська на межі (опитування)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Центру Разумкова, про це свідчать дані двох опитувань громадської думки, проведених соціологічною службою центру з 16 по 25 червня, - вуличного та у помешканнях.

За результатами вуличного опитування, якби вибори відбулися найближчої неділі, п’ятивідсотковий бар’єр подолали б ВО «Батьківщина», за яке готові проголосувати 27,9% тих, хто готовий взяти участь у виборах, Партія регіонів (23,9%), партія «УДАР» Віталія Кличка» (8,7%), КПУ (7,4%), «Свобода» (5,4%) і близькою до його подолання є Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!» (4,7%).

Відповідно до даних вуличного опитування, ВО «Батьківщина» за рівнем електоральної підтримки випереджає Партію регіонів, тоді як за даними опитування у помешканні, рівень електоральної підтримки цих двох партій статистично значуще не відрізняється.

За даними опитування у помешканні, п’ятивідсотковий бар’єр долають Партія регіонів (28,3% тих, хто має намір взяти учать у виборах), ВО «Батьківщина» (26,2%), партія «УДАР» (10,8%), КПУ (7,7%), але більш далекі від подолання виборчого бар’єру ВО «Свобода» (3,9%) і "Україна – Вперед!" (3,3%).

В Центрі Разумкова зазначають, що вуличне опитування, порівняно з опитуванням у помешканні, зафіксувало більш високий електоральний рейтинг ВО «Свобода» і партії "Україна – Вперед!" та нижчий електоральний рейтинг Партії регіонів.

У південно-східному регіоні за даними вуличного опитування вищим, ніж при опитуванні у помешканні, виявився електоральний рейтинг ВО «Батьківщина», але нижчим – рейтинг Партії регіонів і партії "УДАР".

У західно-центральному регіоні вуличне опитування показало більш високий рейтинг ВО «Свобода» і партії "Україна – Вперед!".

В Центрі Разумкова зазначають, що вуличне опитування забезпечує більше відчуття анонімності у респондента, тобто він більшою мірою, ніж під час опитування вдома, впевнений, що його особа не може бути встановлена. Тому, як вважають дослідники, це може дозволити отримати більш щирі відповіді на соціально чутливі питання (у тому числі й стосовно електоральних орієнтацій).

Кількість опитаних під час вуличного опитування становила 2005 осіб, під час опитування в помешканні – 2009 осіб. Вибірки обох опитувань репрезентують доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками (регіон проживання, тип поселення, вік і стать) і будувалися як стратифіковані, багатоступеневі, випадкові на перших етапах відбору і з квотним відбором респондентів на останньому етапі. Кожне з опитувань здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки обох опитувань (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.