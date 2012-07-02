Янукович хоче розширити шкалу податку фізосіб

Реалізація принципу соціальної справедливості є актуальним питанням розвитку нашої держави. Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час урочистостей з нагоди Дня працівника Державної податкової служби, передає прес-служба глави держави. Він звернув увагу на те, що світ сьогодні активно застосовує податкові важелі для зменшення соціального розшарування громадян.

Президент зауважив, що в Податковому кодексі зроблено перший крок у напрямі диференціації ставки податку на доходи фізичних осіб. «Однак, переконаний, ситуація в Україні вимагає запровадження більш дієвих інструментів забезпечення соціальної справедливості», - наголосив В.Янукович.

Глава держави також висловив упевненість, що на основі ґрунтовних прогнозних розрахунків варто розширити шкалу прогресивного податку. Зокрема, доцільно збільшити кількість її щаблів, підвищивши ставку для найбільш заможних громадян. «Головне - слід запровадити знижену ставку для людей з низьким рівнем доходів», - сказав Президент.

У цьому контексті Віктор Янукович висловився за доцільність розгляду інших інструментів перерозподілу надвисоких доходів через податкові механізми. Йдеться, зокрема, про запровадження оподаткування товарів розкоші. «Законопроект, що регулює це питання, постійно доопрацьовується, а час його впровадження - відкладається», - зазначив Президент. Він звернув увагу, що у значній кількості країн подібний податок, який відіграє антикризову роль, вже давно діє.