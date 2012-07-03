Бойко і Міллер знову говорили, але не кажуть, про що саме

Бойко і Міллер обговорили питання співпраці в газовій сфері.

У понеділок, 2 липня, в Москві відбулася робоча зустріч міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Бойка з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм Міллером. Як повідомляє прес-служба Міненерговугілля, сторони обговорили питання тактичної і стратегічної співпраці в газовій сфері. Подробиць зустрічі прес-служба не повідомляє.

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