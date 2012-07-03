Для брата Луценка новина про майбутнє депутатство стала несподіванкою

Старший брат екс-міністра МВС Юрія Луценка Сергій має намір прийняти мандат депутата і, якщо вдасться, попрацювати до кінця скликання парламенту. Про подальші плани говорити поки зарано, сказав він у коментарі Gazeta.ua.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат від НУНС Віктор Матчук склав свої повноваження. Наступним по списку блоку до парламенту проходить саме Сергій Луценко.

"Матчука я знаю дуже давно, - каже він. - З Віктором Йосиповичем ми працювали на радіозаводі - керівниками сусідніх підрозділів. В мене дуже хороша думка про його "голову", він здатен думати сам, а не з чиєїсь написаної партитури. Напевно, він у ситуації, яка склалася навколо "Нашої України" він єдиний, хто вчинив абсолютно чесно. Не пішов у тушки — а зробив так, як зробив. Хоча я знаю, що йому не легко", - зазначив політик.

За словами Луценка, Матчука навіть переслідували на Рівненщині.

Для самого ж Луценка новина про майбутнє депутатство стала несподіванкою.

"Треба отримати повноваження, це є певна процедура, ну а потім доведеться набиратися розуму у своїх колег-депутатів, які там лишилися з Народної Самооборони, разом із колегами фракції "БЮТ-Батьківщина". Лишається робочого часу буквально декілька днів. Якщо потягнуть час за певних обставин і мої повноваження, як депутата не будуть підтверджені на цьому тижні, то далі ви розумієте, що робота Верховної Ради буде складати 1-2 дні", - розповів Луценко.

Відповідаючи на запитання, чи буде він балотуватись у парламент наступного скликання, політик зазначив: "Я над такими планами навіть не думав. В мене були різні пропозиції, я такого рішення не приймав. Просто використовувати прізвище, і як в народі кажуть "парашютистом" виступати в інших областях я для себе такого не бачу поки що.

Сергій Луценко зазначив, що якщо буде прийняте внутріпартійне рішення щодо його висунення, то сперечатись він не буде.