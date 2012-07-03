Регіони можуть скликати позачергову сесію для ухвалення закону про мови

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у ВР.

За словами О.Єфремова, цього тижня закінчується «30-денний термін, і у нас є можливість голосувати за даний (мовний законопроект – УНІАН). Ми працюємо в цьому напрямку. І якщо ми зрозуміємо, що у нас є відповідні голоси щодо даного законопроекту, значить, ми виходитимемо на його ухвалення».

На запитання, чи буде парламент продовжувати сесію, якщо голосів не вистачатиме, О.Єфремов відповів: «Якщо не буде голосів, значить, ми далі працюватимемо з цього питання. Якщо виникне необхідність продовжити сесію, але не лише з цього питання, оскільки там виникають й інші досить серйозні питання, які треба було б прийняти найближчим часом, я думаю, що коли ці питання будуть уже підготовлені для ухвалення в сесійному залі, не виключається варіант розгляду й цього (мовного законопроекту – УНІАН) разом з іншими питаннями».

О.Єфремов підкреслив, що сьогодні «турбують питання», пов`язані зі створенням нових робочих місць, а також питання й скарги підприємців із приводу посилення тиску з боку правоохоронних органів.

За його словами, якщо пакет законопроектів із цих питань буде підготовлено, «я не виключаю варіант, що нам доведеться скликати позачергову сесію й ухвалювати ці рішення».