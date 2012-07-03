Регіони можуть скликати позачергову сесію для ухвалення закону про мови
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає можливості проведення позачергової сесії Ради, зокрема для ухвалення закону про засади мовної політики.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу у ВР.
За словами О.Єфремова, цього тижня закінчується «30-денний термін, і у нас є можливість голосувати за даний (мовний законопроект – УНІАН). Ми працюємо в цьому напрямку. І якщо ми зрозуміємо, що у нас є відповідні голоси щодо даного законопроекту, значить, ми виходитимемо на його ухвалення».
На запитання, чи буде парламент продовжувати сесію, якщо голосів не вистачатиме, О.Єфремов відповів: «Якщо не буде голосів, значить, ми далі працюватимемо з цього питання. Якщо виникне необхідність продовжити сесію, але не лише з цього питання, оскільки там виникають й інші досить серйозні питання, які треба було б прийняти найближчим часом, я думаю, що коли ці питання будуть уже підготовлені для ухвалення в сесійному залі, не виключається варіант розгляду й цього (мовного законопроекту – УНІАН) разом з іншими питаннями».
О.Єфремов підкреслив, що сьогодні «турбують питання», пов`язані зі створенням нових робочих місць, а також питання й скарги підприємців із приводу посилення тиску з боку правоохоронних органів.
За його словами, якщо пакет законопроектів із цих питань буде підготовлено, «я не виключаю варіант, що нам доведеться скликати позачергову сесію й ухвалювати ці рішення».