Політолог: ухвалення закону про мову - це Харків-2

Про це він заявив у коментарі ТСН.ua.

"Те, що цей закон прийнятий після візиту Іванова, а також після короткої і закритої наради фракції ПР і партій парламентської більшості під управлінням прем`єра Миколи Азарова, свідчить про те, що спрацювала банальна угода "Харків-2", тобто "мова в обмін на газ", - підкреслив політолог.

На його думку, прийняття закону про регіональні мови - це попередня умова зниження ціни на газ.

"Фінансова ситуація, непомірні борги, підсилені таким розтратним проведенням Євро-2012 - все це ставить владу перед необхідністю жертвувати гуманітарними, ідеологічними цінностями України заради чергової газової знижки. Тому квітень 2010 року (Харківські угоди) сьогодні доповнив липень 2012", - зазначив Карасьов.

Опозиція, на думку політолога, виявилася неготовою до такого повороту подій. "Спеціально робилися різного роду заяви, щоб приспати активність опозиції. І по-друге, я вважаю, дуже сильним був тиск на українську владу з боку Кремля", - заявив Карасьов.

"Профільним комітетом законопроект ще не затверджений, там багато поправок. До того ж, мова йшла нібито про те, що закон буде прийнятий на якійсь спеціальній сесії Верховної Ради, тобто до кінця цієї сесії закон прийнятий не буде. Через цю дезінформацію опозиція була обеззброєна, і закон прийняли", - сказав політолог.

Карасьов зазначив, що водночас для опозиції це є хорошим приводом для посилення тиску на владу.

"Вони (представники опозиційних сил - ред.) можуть знову звернути увагу на те, що для нинішньої української влади і Партії регіонів головне гроші, а не українські цінності, ідеологія, національна ідентичність тощо. Можуть залучити інтелігенцію... Фронт робіт для опозиції значно збільшився", - додав політолог.