У Тернополі «Свобода» оголосила мобілізацію

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», на Театральному майдані та під стінами облдержадміністрації представники цієї політичної сили розмістили намети.

На 5 липня партійний осередок запланував акцію протесту під стінами ОДА.

Голова Тернопільської облради Олексій Кайда закликав жителів області виступити проти зрусифікованих політиків.

Як ідеться у його заяві, оприлюдненій на сайті обласної ради, «на двадцять першому році незалежності нашої держави купка зрадників та покидьків прийняла закон, який розпочинає найжорсткіший наступ на нашу рідну мову. Гнівом та обуренням відповість кожен свідомий українець на втілення у життя репресивної політики щодо української мови, а саме цим і є ухвалення Верховною Радою Закону «Про засади державної мовної політики».

О.Кайда також закликає представників провладних партій як у Верховній Раді, так і у місцевих радах спалити свої партійні квитки, якщо вони справді є українцями.