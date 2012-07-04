ЗМІ: Литвин і Томенко готуються подати у відставку

"Литвин збирається подати у відставку. І він це зробить, якщо Янукович його зараз не запресує", - сказав Яценюк.

За інформацією джерел "Української правди", наразі Литвин готує папери до керівника апарату для оголошення на початку засідання заяви про свою відставку.

Як відомо, перед голосуванням за "мовний" проект, Литвин пішов із зали засідань. Голосування проводив перший віце-спікер, комуніст Адам Мартинюк.

***

Також про намір подати у відставку оголосив віце-спікер, бютівець Микола Томенко.

"Я не можу перебувати в такій президії такої Верховної Ради. Подальше перебування на посаді віце-спікера бачу для себе неприйнятним", - зазначив він.