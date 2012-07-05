В Івано-Франківську ініціюють відставку Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у рішенні спільної сесії обласної, районних, міських рад Івано-Франківської області, що відбулась сьогодні в Івано-Франківську просто неба під стінами адміністративного будинку.

У рішенні спільної сесії рад різних рівнів, надісланої УНІАН, наголошується: «Враховуючи, що прийняття законопроекту "Про засади державної мовної політики в Україні" відбулося з грубим порушенням Конституції та законодавства України, зважаючи на позицію громадськості області щодо цього питання та беручи до уваги висновки постійної комісії обласної ради з питань національного та духовного розвитку, культури, засобів масової інформації, книговидання і свободи слова, відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада схвалила звернення про невизнання законопроекту "Про засади державної мовної політики в Україні».

Рішенням позачергової сесії вирішено також звернутися до політичних партій та громадських організацій ініціювати збір підписів за припинення повноважень Президента України Віктора Януковича.

Також депутати вимагають від керівників обласної державної адміністрації та її голови Михайла Вишиванюка припинити членство в Партії регіонів. У разі невиконання цієї вимоги обласна рада ініціюватиме на черговій сесії обласної ради розгляд питання про недовіру голові облдержадміністрації.

Також сьогодні на сесії депутати всіх рівнів ухвалили звернення на ім’я Президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів, Генеральної прокуратури України, народних депутатів від області, обласних рад. У документі депутати розцінюють прийняття мовного закону як державну зраду. Вони вимагають: від голови Верховної Ради – не підписувати цей закон; від Президента України – у разі підписання головою Верховної Ради ветувати закон; від Міністерства юстиції – за систематичні антиконституційні дії ініціювати зняття з державної реєстрації Партії регіонів, Комуністичної партії України, Народної партії.

Від Генпрокуратури депутати вимагають порушити кримінальну справу за фактом державної зради при прийнятті законопроекту "Про засади державної мовної політики".

Депутатський корпус Прикарпаття також підтримав «ініціативу народного віча у місті Донецьку щодо звернення до Президента України з вимогою позбавити громадянства авторів антиукраїнського законопроекту В. Колесніченка та С. Ківалова».

«Стаття 60 Конституції України вказує, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, а за їх віддання та виконання настає юридична відповідальність, - нагадують депутати. - Виходячи з цього, вважаємо прийнятий закон таким, що не підлягає виконанню на території Івано-Франківської області».