"Свобода" попередила, щоб не чіпали наметове містечко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на мітингу за участю усіх опозиційних сил області заявив голова Чернівецької міської організації ВО «Свобода», депутат обласної ради Назар Горук.

«Ми виставляємо намети, забезпечимо цілодобове чергування. Протестне наметове містечко стоятиме перед вікнами ОДА доти, доки не будуть задоволені наші вимоги. А саме: проведення позачергової сесії Чернівецької обласної ради, під час якої буде засуджено прийняття закону «Про засади державної мовної політики» та прийняте звернення до Януковича з вимогою ветувати цей антиукраїнський закон, по-друге – ми вимагаємо офіційного оприлюднення позиції керівництва виконавчої влади області, по-третє – вимагаємо проведення дострокових парламентських виборів і по-четверте – імпічмент Януковичу», - заявив Н.Горук.

Він додав, що у разі ігнорування вимог опозиціонерів або спроб знести наметове містечко, Чернівецька обласна організація ВО «Свобода» змушена буде вдатися до радикальніших акцій протесту. Н.Горук також закликав долучитися до акції інші політичні опозиційні сили регіону.

Перед мітингом під стінами ОДА представники партії «Фронт Змін», ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», партії «УДАР», Народного Руху України, УНП, партії «Громадянська позиція» провели центральними вулицями міста марш на захист української мови. Загалом в акції протесту взяли участь 700-800 учасників. Вони вимагали ветувати мовний закон, проведення дострокових виборів до парламенту та імпічменту В.Януковичу. Опозиція закликала працівників влади, яким небайдужа Україна, написати заяви на звільнення на знак протесту.

Під стінами Чернівецької ОДА виступили представники усіх опозиційних сил регіону, поети, письменники, депутати обласної ради, пересічні громадяни, священики українських церков. Учасники мітингу підтримали звернення Комітету опору диктатурі з вимогою до голови Верховної Ради України Володимира Литвина та Президента України В.Януковича виконати норму Основного Закону і не підписувати антиконституційний закон про мовну політику.

Під час мітингу виник невеликий інцидент: один із учасників почав перебивати промовців, закликаючи опустити партійні прапори, залишивши лише державні. Чоловіка під руки вивела за межі мітингу міліція.