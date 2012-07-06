Опора: відеокамери не відвернуть фальсифікації

Про це координатор виборчих програм Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська заявила на прес-конференції в УНІАН.

"Відеоспостереження дає можливість краще і якісніше прослідкувати виборчий процес. Тим не менше, в разі виникнення політичної волі для фальшувань, вони (відеокамери) не є достатньою перешкодою для їх проведення. Зокрема, показовим є приклад останніх президентських виборів в Російській Федерації, коли в тій же мережі інтернет максимально були поширені відео, якраз зняті з цих відеокамер, під якими безпосередньо в скриньку члени виборчих комісій один за одним вкидали виборчі бюлетені", - сказала О.Айвазовська.

Разом з тим вона в цілому позитивно оцінили рішення парламенту виділити кошти на встановлення на виборчих дільницях систем відеоспостереження.

"Ми закликаємо розглянути наступне: встановити належне відеоспостереження в окружних виборчих комісіях, яке буде фіксувати не просто те, що відбувається в приміщенні, де засідає виборча комісія, а й також вести аудіо- і відеозапис всіх без виключення засідань. Особливо важливо фіксувати на відео засідання, коли будуть оголошуватись і зачитуватись результати підрахунку голосів з дільниць, тобто протоколи. Крім того, відео потрібно встановлювати не тільки в приміщенні, де засідає комісія, а й в коридорах, тому що непоодинокими фактами, які впливають на результат голосування, є винесення печаток, що є кримінальним злочином", - зазначила О.Айвазовська.