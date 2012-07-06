Опора: відеокамери не відвернуть фальсифікації

00:52, 06 липня 2012
Політика
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Встановлення відеокамер на виборчих дільницях під час виборів народних депутатів не відвернуть фальсифікації.

Координатор виборчих программ Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська та експерт Олександр Неберикут

Про це координатор виборчих програм Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська заявила на прес-конференції в УНІАН.

"Відеоспостереження дає можливість краще і якісніше прослідкувати виборчий процес. Тим не менше, в разі виникнення політичної волі для фальшувань, вони (відеокамери) не є достатньою перешкодою для їх проведення. Зокрема, показовим є приклад останніх президентських виборів в Російській Федерації, коли в тій же мережі інтернет максимально були поширені відео, якраз зняті з цих відеокамер, під якими безпосередньо в скриньку члени виборчих комісій один за одним вкидали виборчі бюлетені", - сказала О.Айвазовська.

Разом з тим вона в цілому позитивно оцінили рішення парламенту виділити кошти на встановлення на виборчих дільницях систем відеоспостереження.

"Ми закликаємо розглянути наступне: встановити належне відеоспостереження в окружних виборчих комісіях, яке буде фіксувати не просто те, що відбувається в приміщенні, де засідає виборча комісія, а й також вести аудіо- і відеозапис всіх без виключення засідань. Особливо важливо фіксувати на відео засідання, коли будуть оголошуватись і зачитуватись результати підрахунку голосів з дільниць, тобто протоколи. Крім того, відео потрібно встановлювати не тільки в приміщенні, де засідає комісія, а й в коридорах, тому що непоодинокими фактами, які впливають на результат голосування, є винесення печаток, що є кримінальним злочином", - зазначила О.Айвазовська.

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