Голова Львівської облради очолив координаційний штаб

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради.

Як ідеться у розпорядженні голови Львівської облради, координаційний штаб створено «в інтересах захисту державності України, прав і свобод громадян, передбачених статтею 10 Конституції України, внаслідок ухвалення Верховною Радою України Закону України “Про засади державної мовної політики”, з метою забезпечення громадської безпеки та громадського порядку під час проведення зборів, мітингів, маніфестацій, інших масових заходів, відповідно до статті 20 Загальної декларації прав людини, статті 21 Міжнародного пакта про громадянські і політичні права, статті 39 Конституції України, статті 55 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рішення Львівської обласної ради від 04.07.2012 № 563 “Про загрозу державності України у зв’язку з ухваленням Закону України “Про засади державної мовної політики”.