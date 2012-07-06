Янукович вважає, що пора всерйоз готуватися до Олімпіади в Карпатах

Набутий Україною потенціал від проведення Євро-2012 треба перетворити на основу сталого зростання економіки нашої держави. Про це заявив Президент України Віктор Янукович у виступі під час прийняття з нагоди завершення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Ми маємо підстави очікувати посилення туристичної привабливості України - його слід підтримувати на основі напрацьованої інфраструктури», - цитує главу держави його прес-служба.

За словами Віктора Януковича, суттєве спрощення транспортних комунікацій має посилити міжрегіональну співпрацю та сприяти пожвавленню комерційних перевезень.

«Ми маємо продовжувати стратегію побудови якісних транспортних коридорів. Джерелами фінансування мають бути як бюджетні видатки, так і концесійні схеми державно-приватного партнерства», - зауважив президент.

В.Янукович додав, що Україна також повинна готуватися до Чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року, що пройде у восьми містах нашої країни, а також вести серйозну підготовку до проведення в Карпатах зимових Олімпійських ігор.