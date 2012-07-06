Адвокат Луценка: Кузьмін дав команду заарештувати мене
Адвоката екс-глави МВС Юрія Луценко Олексія Баганця попередили про можливий арешт, ініційований нібито першим заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним.
За словами адвоката, про те, що стосовно нього можуть порушити кримінальну справу, його попередив у приватній розмові один із знайомих по роботі у ГПУ, пише Комерсант-Україна.
"Мені розповіли, що рішення Європейського суду з прав людини викликало величезне роздратування у керівництва ГПУ, і нібито на якійсь нараді Ренат Кузьмін дав команду порушити відносно мене кримінальну справу і заарештувати, - розповів Баганець. - Я чув про те, що його дратує той факт, що я захищаю Юрія Луценка. Але робота у прокуратурі не вічна, і потрібно, щоб про це пам'ятали і нинішні керівники ГПУ ".
Олексій Баганець не знає, що може стати причиною для кримінальної справи. "Я в 2010 році пішов у відставку, злочинною діяльністю ніколи не займався і гріхів за собою не відчуваю. І взагалі, при чому тут я, якщо Європейський суд прийняв рішення не на користь держави України?" - обурився адвокат.
Зазначимо, що й інший адвокат Луценка Фомін теоретично може бути відсторонений від процесу. Суддя Анна Медушевска, яка розглядає зараз у Печерському суді справу щодо нібито незаконного стеження, зверталася зі скаргою на його дії у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.
"Я працюю адвокатом з 1987 року, і за весь час це перші три спроби притягнути мене до дисциплінарної відповідальності" - прокоментував ці скарги сам Фомін.
У ГПУ ж повідомили, що Ренат Кузьмін перебуває у відпустці. У телефонній розмові він підтвердив цю інформацію: "Так, я дійсно з минулого тижня у відпустці і про рішення Європейського суду з прав людини дізнався, перебуваючи за межами Києва, - заявив заступник генпрокурора. - І тому фізично ніяких засідань у Генпрокуратурі я проводити не міг. .. Хочу також нагадати, що саме пан Баганець після перемоги "помаранчевих" був направлений прокурором у Донецьку область, і це йому треба адресувати всі питання про порушення замовних справ. В цілому мені вся ця історія неприємна, скоро моїм прізвищем будуть дітей лякати".
Як відомо, Олексій Баганець пропрацював у органах прокуратури понад 30 років і займав посади заступника генпрокурора, прокурора Донецької та Львівської областей.