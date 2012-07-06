Адвокат Луценка: Кузьмін дав команду заарештувати мене

За словами адвоката, про те, що стосовно нього можуть порушити кримінальну справу, його попередив у приватній розмові один із знайомих по роботі у ГПУ, пише Комерсант-Україна.

"Мені розповіли, що рішення Європейського суду з прав людини викликало величезне роздратування у керівництва ГПУ, і нібито на якійсь нараді Ренат Кузьмін дав команду порушити відносно мене кримінальну справу і заарештувати, - розповів Баганець. - Я чув про те, що його дратує той факт, що я захищаю Юрія Луценка. Але робота у прокуратурі не вічна, і потрібно, щоб про це пам'ятали і нинішні керівники ГПУ ".

Олексій Баганець не знає, що може стати причиною для кримінальної справи. "Я в 2010 році пішов у відставку, злочинною діяльністю ніколи не займався і гріхів за собою не відчуваю. І взагалі, при чому тут я, якщо Європейський суд прийняв рішення не на користь держави України?" - обурився адвокат.

Зазначимо, що й інший адвокат Луценка Фомін теоретично може бути відсторонений від процесу. Суддя Анна Медушевска, яка розглядає зараз у Печерському суді справу щодо нібито незаконного стеження, зверталася зі скаргою на його дії у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

"Я працюю адвокатом з 1987 року, і за весь час це перші три спроби притягнути мене до дисциплінарної відповідальності" - прокоментував ці скарги сам Фомін.

У ГПУ ж повідомили, що Ренат Кузьмін перебуває у відпустці. У телефонній розмові він підтвердив цю інформацію: "Так, я дійсно з минулого тижня у відпустці і про рішення Європейського суду з прав людини дізнався, перебуваючи за межами Києва, - заявив заступник генпрокурора. - І тому фізично ніяких засідань у Генпрокуратурі я проводити не міг. .. Хочу також нагадати, що саме пан Баганець після перемоги "помаранчевих" був направлений прокурором у Донецьку область, і це йому треба адресувати всі питання про порушення замовних справ. В цілому мені вся ця історія неприємна, скоро моїм прізвищем будуть дітей лякати".

Як відомо, Олексій Баганець пропрацював у органах прокуратури понад 30 років і займав посади заступника генпрокурора, прокурора Донецької та Львівської областей.