Нардепи відмовились розглядати відставку Литвина

Верховна Рада України відмовилася включити до порядку денного сьогодні питання відставки Володимира Литвина з посади голови ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення даного питання до порядку денного не проголосував жоден народний депутат із 287 зареєстрованих у сесійній залі.

Перед голосуванням член фракції Народної партії Катерина Ващук наголосила, що її політична сила не підтримує зміну керівництва парламенту і відставку спікера В.Литвина.

За її словами, парламент нинішнього скликання має достойно завершити свою роботу на чолі з головою ВР В.Литвиним.