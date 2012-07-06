Нардепи відмовились розглядати відставку Литвина
10:47, 06 липня 2012Політика
2457 0
Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного питання відставки Литвина.
"За" не проголосував жоден
Верховна Рада України відмовилася включити до порядку денного сьогодні питання відставки Володимира Литвина з посади голови ВР.
Як передає кореспондент УНІАН, за включення даного питання до порядку денного не проголосував жоден народний депутат із 287 зареєстрованих у сесійній залі.
Перед голосуванням член фракції Народної партії Катерина Ващук наголосила, що її політична сила не підтримує зміну керівництва парламенту і відставку спікера В.Литвина.
За її словами, парламент нинішнього скликання має достойно завершити свою роботу на чолі з головою ВР В.Литвиним.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter