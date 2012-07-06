Янукович у Донецьку послухає Кобзона і Ротару

У Донецьку в Центрі слов'янської культури, відкритому на базі Палацу культури металургів, з ранку чекають приїзду Президента України Віктора Януковича, який візьме участь в урочистостях, присвячених 80-річчю Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, Донецьк прикрашений плакатами і банерами із привітаннями Президенту, прибуття якого намічене на 12.00.

Вздовж доріг по всьому центру міста розставлені пости міліції та ДАІ. Перед входом у будівлю Центру слов'янської культури вже з 10.00 грає Президентський духовий оркестр, що прибув з Києва, до місця торжества з'їжджаються керівники міст і районів Донецької області, священнослужителі на чолі з Митрополитом Донецьким і Маріупольським Іларіоном, начальники управлінь Донецької облдержадміністрації, директори великих підприємств регіону та інші.

За інформацією прес-служби Донецької ОДА, В. Янукович у Донецьку спочатку поспілкується на дитячому майданчику в прилеглому до Центру парку «з мамами і дітьми», а на урочистостях у Центрі вручить державні нагороди у зв'язку з ювілеєм регіону, урочисто погасить поштову марку на честь цієї події та подивиться святковий концерт.

У концерті візьмуть участь запрошені з цієї нагоди облдержадміністрацією Софія Ротару і Йосип Кобзон.

Підхід Президента до журналістів програмою візиту не передбачений.