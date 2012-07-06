Дозвіл на приватизацію Гостинного двору у Кличка назвали рейдерським захопленням

Рішення народних депутатів про виключення Гостинного двору з Переліку пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації, є рейдерським захопленням історико-архітектурних пам’яток Києва.

Про це йдеться у заяві фракції «УДАР» у Київраді, переданій агентству УНІАН прес-службою партії УДАР.

«Ці провладні князьки, які поприїжджали зі своїх вотчин і сидять у парламенті, намагаються стерти історичне обличчя Києва. Вони навіть не усвідомлюють, що Київ – це не тільки столиця України, це історична та культурна столиця всієї Європи з багатовіковою історією, духовними та архітектурними пам’ятками світового значення. Звісно, для них словосполучення «пам’ятка культури» – порожній звук. Вони не знають своєї історії і мови, вони не знають Києва, його золотоверхих соборів, старовинних пам’ятників, численних музеїв, адже пересуваються містом лише у своїх тонованих броньованих джипах, бо бояться людей, бояться свого народу», - зазначають депутати «УДАРу».

У фракції наголошують, що народні депутати вкотре продемонстрували своє ставлення до народу, повністю проігнорувавши думку киян щодо такого важливого і чутливого питання.

«Це не державницьке мислення. Це загарбницьке мислення. Як завжди, під прикриттям загального закону наближені до Партії регіонів депутати вирішили свої вузькокорпоративні інтереси. Для цієї влади нема нічого святого. Вчора вона відмовилися від мови, сьогодні – від культури, завтра візьметься за історію», – йдеться у заяві фракції.

Депутати подякували молоді, активістам «Гостинної республіки», які вже протягом кількох місяців проводять безстрокову акцію на захист Гостинного Двору від намагань влади перетворити цей унікальний осередок культурного життя Києва на черговий торгівельний центр.

«Майбутнє України саме за такою молоддю – мислячою, активною, ініціативною, яка не опускає рук і готова відстоювати власні цінності. Для них і для наступних поколінь закарбована в камені історія Києва має бути збережена. Це наш спільний обов’язок як киян і як громадян», – вважають у фракції «УДАР».