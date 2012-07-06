Литвин каже, що не може підписати закон про мови
Голова Верховної Ради України Володимир Литвин не підпише закон про засади державної мовної політики.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада».
«Закон не можна підписати, немає підстав для того, щоб підписати», - сказав він.
За словами В.Литвина, сьогодні потрібно всім зупинитися і знайти компромісний вихід з ситуації.
Зокрема, В.Литвин зауважив, що Президент України Віктор Янукович вже висловився за те, що необхідно внести ряд уточнень до цього рішення.
«Можна було б діяти таким чином, що Президент України звертається з листом до Верховної Ради: ви прийняли рішення - я поважаю ваше рішення. Водночас я просив би розглянути позиції першу, другу, третю до прийнятого вами рішення», - сказав В.Литвин.
Зі свого боку, переконаний спікер, опозиція має взяти на себе зобов’язання не блокувати, а брати участь у дискусіях з цього питання. «Тоді обличчя зберігають усі», - наголосив В.Литвин.
Голова ВР висловив переконання, що парламент все ж має перейти до більш предметного розгляду цього закону з урахуванням поправок, які внесені до нього.