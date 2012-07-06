Литвин каже, що не може підписати закон про мови

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Рада».

«Закон не можна підписати, немає підстав для того, щоб підписати», - сказав він.

За словами В.Литвина, сьогодні потрібно всім зупинитися і знайти компромісний вихід з ситуації.

Зокрема, В.Литвин зауважив, що Президент України Віктор Янукович вже висловився за те, що необхідно внести ряд уточнень до цього рішення.

«Можна було б діяти таким чином, що Президент України звертається з листом до Верховної Ради: ви прийняли рішення - я поважаю ваше рішення. Водночас я просив би розглянути позиції першу, другу, третю до прийнятого вами рішення», - сказав В.Литвин.

Зі свого боку, переконаний спікер, опозиція має взяти на себе зобов’язання не блокувати, а брати участь у дискусіях з цього питання. «Тоді обличчя зберігають усі», - наголосив В.Литвин.

Голова ВР висловив переконання, що парламент все ж має перейти до більш предметного розгляду цього закону з урахуванням поправок, які внесені до нього.