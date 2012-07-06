Єфремов каже, що Томенка звільнять у серпні, а Литвин може звільнитись і сам

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

Він зауважив, що питання про відставку віце-спікера має бути розглянуто впродовж 10 днів з моменту його включення до порядку денного.

«Але нам доведеться проводити позачергову сесію з ряду економічних питань. І я думаю, що тоді ми можемо розглянути всі кадрові проблеми», - сказав О.Єфремов.

При цьому він припустив, що позачергова сесія може відбутися наприкінці липня – початку серпня.

За словами Єфремова, Голова Верховної Ради України Володимир Литвин впродовж 15 днів після подання заяви про відставку може звільнитися і без рішення парламенту.

Він нагадав, що парламент не захотів включати це питання до порядку денного.

«Але далі діє Трудовий кодекс, і якщо протягом 15 днів це питання не буде вирішено і людина не забере заяву, то він може бути звільнений самостійно», - сказав О.Єфремов.