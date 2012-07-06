Єфремов каже, що Томенка звільнять у серпні, а Литвин може звільнитись і сам
Парламентська більшість не скликатиме окрему позачергову сесію для звільнення Миколи Томенка з посади заступника голови Верховної Ради, а Володимир Литвин може звільнитись і без рішення ВР.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.
Він зауважив, що питання про відставку віце-спікера має бути розглянуто впродовж 10 днів з моменту його включення до порядку денного.
«Але нам доведеться проводити позачергову сесію з ряду економічних питань. І я думаю, що тоді ми можемо розглянути всі кадрові проблеми», - сказав О.Єфремов.
При цьому він припустив, що позачергова сесія може відбутися наприкінці липня – початку серпня.
За словами Єфремова, Голова Верховної Ради України Володимир Литвин впродовж 15 днів після подання заяви про відставку може звільнитися і без рішення парламенту.
Він нагадав, що парламент не захотів включати це питання до порядку денного.
«Але далі діє Трудовий кодекс, і якщо протягом 15 днів це питання не буде вирішено і людина не забере заяву, то він може бути звільнений самостійно», - сказав О.Єфремов.