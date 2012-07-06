Фракція «БЮТ-Батьківщина» у повному складі збирається на суд до Тимошенко

Про це заявив на мітингу на захист української мови біля Українського дому у Києві один з лідерів партії «Батьківщина» Микола Томенко, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Учасники мітингу передали оплесками вітання лідеру опозиції.

Також М.Томенко закликав народних депутатів та активістів на місцях «захищати тих, хто сьогодні готовий стати на захист української мови, української державності, та добитися відставки Президента Януковича».

Він нагадав, що сьогодні міліція застосувала силу до громадян, які проводили мирний мітинг у Черкасах. «Ми маємо захистити людей в усіх куточках України і не дозволити перемогти гречкосіям», - сказав він.

М.Томенко закликав ЗМІ публікувати списки всіх кандидатів у народні депутати, які роздають гречку та продуктові пайки, «оскільки це майбутні мародери, які грабуватимуть Україну».

Також, на його думку, опозиція має докласти всіх зусиль, щоб Ю.Тимошенко та Юрій Луценко були звільнені та "стояли пліч-о-пліч поряд з іншими лідерами опозиційних сил".