Депутати припинили голодувати за мову

Про це кореспонденту ЛІГАБізнесІнформ сказала народний депутат від НУ-НС Ксенія Ляпіна, яка брала участь у голодуванні.

"Так, ми припинили голодування, оскільки проміжна мета її досягнута, і закон (про мови) не підписаний", - сказала К.Ляпіна.