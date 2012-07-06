Депутати припинили голодувати за мову

20:36, 06 липня 2012
Політика
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Депутати та громадські активісти припинили голодування під Українським домом у Києві, оскільки скандальний закон, що розширює сферу застосування російської мови, не підписаний ні головою Верховної Ради, ні Президентом.

Кириленко

 

Про це кореспонденту ЛІГАБізнесІнформ сказала народний депутат від НУ-НС Ксенія Ляпіна, яка брала участь у голодуванні.

"Так, ми припинили голодування, оскільки проміжна мета її досягнута, і закон (про мови) не підписаний", - сказала К.Ляпіна.

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