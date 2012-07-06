Депутати припинили голодувати за мову
20:36, 06 липня 2012Політика
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Депутати та громадські активісти припинили голодування під Українським домом у Києві, оскільки скандальний закон, що розширює сферу застосування російської мови, не підписаний ні головою Верховної Ради, ні Президентом.
Депутати припинили голодування під Українським Домом
Про це кореспонденту ЛІГАБізнесІнформ сказала народний депутат від НУ-НС Ксенія Ляпіна, яка брала участь у голодуванні.
"Так, ми припинили голодування, оскільки проміжна мета її досягнута, і закон (про мови) не підписаний", - сказала К.Ляпіна.
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