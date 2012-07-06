Азаров привітав українців зі святом Івана Купала

Cьогодні в ході спілкування з користувачами Facebook М.Азаров зазначив: "Я хочу всіх привітати зі святом Івана Купала. Це дуже цікаве свято, яке збереглося у нас з часів язичництва. І воно, до речі, не є єдиним".

За словами прем`єра, українці зберегли з язичництва дуже багато, і цим треба тільки пишатися.

"Бо зазвичай зберігається те краще, що пройшло випробування часом. Коли ми говоримо про своє радянське недавнє минуле, то до цього теж треба ставитися дуже обережно. Далеко не все, що у нас з вами разом було, було поганим", - наголосив М.Азаров.