Азаров привітав українців зі святом Івана Купала
21:54, 06 липня 2012Політика
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Прем`єр-міністр Микола Азаров привітав українців зі святом Івана Купала.
|За словами прем`єра, українці зберегли з язичництва дуже багато, і цим треба тільки пишатися
За словами прем`єра, українці зберегли з язичництва дуже багато, і цим треба тільки пишатися.
"Бо зазвичай зберігається те краще, що пройшло випробування часом. Коли ми говоримо про своє радянське недавнє минуле, то до цього теж треба ставитися дуже обережно. Далеко не все, що у нас з вами разом було, було поганим", - наголосив М.Азаров.
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