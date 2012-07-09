Хармс піде на діалог з українськими колегами лише з дозволу Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.Хармс сказав поблизу ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові представнику Харківського медичного товариства - головному лікарю обласної клінічної лікарні Богдану Федаку, який передав німецькому медику звернення українських лікарів.

«З мого боку нема заперечень. Але головне – думка моєї пацієнтки. Необхідна згода пацієнтки», - сказав Л.Хармс.

Він наголосив, що готовий обговорити протоколи лікування захворювань хребта, які має Ю.Тимошенко, але припустив, що не зможе надати українським лікарям вичерпну інформацію.

«Я готовий до діалогу, але будьте готові, що я не відповім на всі ваші питання», - сказав Л.Хармс, говорячи про можливість обговорення протоколів лікування.

У свою чергу, Б.Федак передав Л.Хармсу перекладене німецькою мовою звернення харківських лікарів, у якому вони висловлюють стурбованість відсутністю позитивної динаміки в лікуванні екс-прем’єра і закликають німецького спеціаліста до дискусії про стан здоров’я Ю.Тимошенко і про методи, прийоми і засоби її лікування.

Б.Федак запропонував Л.Хармсу провести діалог завтра о 14.00 в актовому залі ЦКЛ «Укрзалізниці».

На брифінгу Л.Хармс сказав журналістам, що лікарі клініки «Шаріте» обговорювали з українськими фахівцями методи лікування Ю.Тимошенко до її госпіталізації.

Він зазначив, що стан здоров’я Ю.Тимошенко вдалося стабілізувати, але її самопочуття змінюється в залежності від нервової напруги.

Л.Хармс зазначив, що хвороба Ю.Тимошенко є хронічною, тому не можна очікувати значних різких проривів у лікуванні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 липня, на прес-конференції у Харкові члени Харківського медичного товариства висловили занепокоєння відсутністю позитивної динаміки у лікуванні Ю.Тимошенко, яке проходить у ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові під керівництвом лікарів берлінської клініки «Шаріте».

Депутат Харківської міської ради – головний лікар міської клінічної лікарні № 13 Алла Бодейко наголосила, що харківські медики встановили діагноз Ю.Тимошенко, який підтвердили усі міжнародні фахівці.

Вона нагадала, що лікуванням Ю.Тимошенко займаються німецькі фахівці, і харківська медична громадськість не має практично ніяких відомостей про лікування.

А.Бодейко припустила, що якщо протягом двох місяців, які Ю.Тимошенко перебуває у стаціонарі, не було досягнуто позитивних зрушень, то або неправильно виконуються медичні призначення, або взагалі лікування було призначено невірно.

А.Бодейко підкреслила, що харківські лікарі мають намір запропонувати лікарю-невропатологу клініки «Шаріте» Л.Хармсу взяти участь у діалозі із харківськими медиками й обговорити можливість надання місцевими спеціалістами допомоги у лікуванні Ю.Тимошенко.