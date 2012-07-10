Шкіль пояснив: опозиція пішла з-під Українського дому, щоб зекономити сили

Про це в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від БЮТ Андрій Шкіль.

«Ми чітко задекларували, що на даному етапі треба зекономити силу, тому що за будь-яких обставин Партія регіонів не зупиниться на досягнутому, вони захочуть довести, що вони в стані притиснути Україну коліном до асфальту і протягнути через парламент не тільки мовний закон, а і змусити Литвина підписати всі ті закони, які вони під шумок протягнули в парламенті. Власне, для того, щоби бути сильними потрібно вчасно зекономити, відпочити, для того, щоб застосувати цю силу пізніше, бо вона ще знадобиться», - заявив Шкіль.

«Ми підтримуємо тих людей, які там є, їм надається технічна, медична допомога, звук там стоїть», - додав він.