Перший канал РФ розповів про "насильницьку українізацію та перекручування історії"

Російський Перший канал у випуску новин, в сюжеті про ситуацію в Україні, заявив про "насильницьку українізацію" і "перекручення російської історії".

Як повідомляє Українська правда, у випуску за 8 липня, кажучи про голосування мовного законопроекту Колесніченка-Ківалова, ведучий сказав:

"В Україні Верховна рада прийняла закон про надання російській мові статусу регіональної в половині областей і ця незначна в будь-якій країні світу подія сколихнула українських націоналістів", - повідомив ведучий.

"Показово, що за роки насильницької українізації, коли в країні, де живе більше 20 мільйонів росіян, примусово всюди насаджувалася українська мова та перекручувалася російська історія, прищеплювалася брехня про геноцид українців і про героїзм бандерівців, не було з боку російськомовних і сотої частки таких пристрастей, як сьогодні", - сказав диктор.

Сюжет також розповідає про те, як в Севастополі "з нетерпінням чекають мовного закону".