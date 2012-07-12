Парубій: є тільки один шлях протистояти команді Януковича

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Тернополі.

Він також висловив переконання, що створення ще одного об’єднання націонал-демократичних сил буде грати на користь влади.

«Півроку тому, коли я виходив з «Нашої України», це була головна причини моєї дискусії з Ющенком. Сьогодні в суспільства великий запит на об’єднання, і всі патріотичні політичні сили мають об’єднатися в одну колону.

Ми бачимо, що об’єднана опозиція «Батьківщина» об’єднала сім політичних сил. Це і «Батьківщина», і «Фронт змін», і Гриценко, і Луценко... І це єдино можливий шлях ефективно протистояти команді Януковича. Створення багатьох колон тільки зашкодить українській справі. Тому вважаю створення окремого об’єднання у складі «Нашої України», УНП та КУН помилкою», – сказав А.Парубій.

Він додав, що об’єднана опозиція продовжує переговори з політичною партією «УДАР» щодо узгодження кандидатів у мажоритарних округах.

«УДАР» підписав угоду про спільні дії опозиції. Віталій Кличко був з нами у січні під «Українським домом» і поставив свій підпис. Об’єднана опозиція «Батьківщина» співпрацює з партією «УДАР» і намагається переконати іти однією колоною. Щоб ми діяли за принципом: «один округ – один узгоджений кандидат», а не займалися взаємопоборюванням на мажоритарних округах», – сказав А.Парубій.

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Як повідомляв УНІАН, 7 липня у Києві відбувся форум патріотичних сил, на якому декларацію про об’єднання підписали «Наша Україна», Українська народна партія та Конгрес українських націоналістів.

Лідер УНП Юрій Костенко поінформував, що ці національно-патріотичні сили підуть на вибори під брендом «Наша Україна».