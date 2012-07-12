Перед судом Тимошенко у центрі Києва посилили охорону

У четвер на вулицях неподалік Вищого спецсуду, де має відбутися засідання за касацією екс-прем'єра Юлії Тимошенко на її вирок у газовій справі, посилено охорону, повідомляє Укрправда,.

Так на вулиці Пилипа Орлика заборонено паркування, через кожні 10-15 метрів знаходиться представник ДАІ.

Безпосередньо перед судом стоять кілька автобусів з правоохоронцями.

Так само 4 автобуси спецпідрозділу Беркут стоять на Виноградному провулку і ще три – на вулиці Богомольця. Засідання має розпочатися о 10 годині ранку.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій спочатку було призначено на 15 травня, потім перенесено на 26 червня, потім - на 12 липня. Ю.Тимошенко тричі зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності.