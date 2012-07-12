Суд розпочав розгляд касації Тимошенко
Вищий спецсуд з розгляду цивільних та кримінальних справ розпочав засідання з розгляду касаційної скарги захисника Юлії Тимошенко Олександра Плахотнюка на вирок у газовій справі.
Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні головує суддя Вищого спецсуду Станіслав Міщенко.
У засіданні інтереси Ю.Тимошенко представляють її захисники О.Плахотнюк, Сергій Власенко, Микола Титаренко та Юрій Сухов.
Сторону державного обвинувачення представляє Оксана Дрогобицька.
У залі судового засідання присутні близько 20 народних депутатів, які представляють опозиційні фракції парламенту, представник міністра закордонних справ Канади у парламенті Канади Боб Дечерт та колишній президент Європарламенту Пет Кокс.
Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.
Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.
Ю.Тимошенко просить розглянути касаційну скаргу невідкладно і за її відсутності. Захист Ю.Тимошенко сподівається, що Вищий спеціалізований суд скасує вирок й екс-прем’єр вийде на волю.