Суд розпочав розгляд касації Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні головує суддя Вищого спецсуду Станіслав Міщенко.

У засіданні інтереси Ю.Тимошенко представляють її захисники О.Плахотнюк, Сергій Власенко, Микола Титаренко та Юрій Сухов.

Сторону державного обвинувачення представляє Оксана Дрогобицька.

У залі судового засідання присутні близько 20 народних депутатів, які представляють опозиційні фракції парламенту, представник міністра закордонних справ Канади у парламенті Канади Боб Дечерт та колишній президент Європарламенту Пет Кокс.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією в 2009 році.

Апеляційний суд залишив вирок чинним, після чого було подано касацію.

Ю.Тимошенко просить розглянути касаційну скаргу невідкладно і за її відсутності. Захист Ю.Тимошенко сподівається, що Вищий спеціалізований суд скасує вирок й екс-прем’єр вийде на волю.